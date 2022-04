[L’instant tech] Le refroidissement par immersion, le secret de la start-up Wattalps pour mettre des batteries dans les engins de chantier

Alimenter en électricité tous types d’engins de chantier durant de longues plages de travail, et ce malgré des opérations parfois éprouvantes et coûteuses en énergie... Un défi d'ampleur. Pour y répondre, la start-up iséroise Wattalps ne compte pas jouer sur des chimies ultra-innovantes mais plutôt sur l’ingénierie et l’architecture même des batteries, repensées de A à Z pour les rendre modulaires et doper le refroidissement des cellules en les plongeant dans l’huile. Un positionnement idéal pour les gros engins industriels et de chantier – construction, levage, manutention, mines… –, défend la start-up, qui pointe les avantages en durabilité, performance et sécurité qu’apporte le refroidissement dit « par immersion ».

Rester au frais

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]