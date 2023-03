[L'instant tech] Le problème du tri des bioplastiques bientôt résolu?

Au Royaume-Uni, la fin de vie des bioplastiques biodégradables et compostables se trouve au cœur des préoccupations d’une équipe de chercheurs du «Plastic waste innovation hub» de l’University College de Londres (UCL). Mardi 14 mars, les scientifiques ont publié dans la revue Frontiers in sustainability un article présentant leurs travaux visant à améliorer le tri de ces matières en plein essor. Qu’ils soient biosourcés, biodégradables et ou compostables, leur production devrait tripler dans le monde entre 2022 et 2027, selon l’association française des compostables biosourcés. Pour l’instant, ils représentent moins de 1% de la production de polymères, principalement à destination de l'emballage.

Une fin de vie problématique pour les bioplastiques

[...]