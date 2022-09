[L'instant tech] Le plan d'Enchanted Tools, la start-up d'un ancien d’Aldebaran pour révolutionner la robotique humanoïde

«En moins de 12 mois, nous avons conçu et monté un robot humanoïde qui sera livré à la fin de l’année et pour l’instant, nous n’avons pas un seul jour de retard», se félicite Jérôme Monceaux. Depuis un peu moins d’un an, l’entrepreneur – ancien directeur créatif des applications et usages chez Aldebaran, il a ensuite cofondé Spoon, une start-up qui développe des outils logiciels pour «rendre les robots plus humains» – est à la tête d’Enchanted Tools.

Cette entreprise, fondée en octobre 2021, a pour objectif de relancer la robotique humanoïde française. Elle mise pour cela sur un concept original, qui devrait allier un «character design» inventif (terme anglais qui englobe les notions d'apparence, mais aussi de comportement et d'histoire), dont le dessin se situera «entre l’heroic fantasy et les légendes bretonnes», et l’automatisation de tâches à faible valeur ajoutée. Enchanted Tools, qui a levé 15 millions d’euros en février 2022 auprès d’investisseurs privés et emploie une cinquantaine de personnes, doit présenter un premier prototype d’ici à la fin de l’année.

Un personnage entre le dessin animé et le robot

