[L’instant tech] Le MIT modifie le tissu protecteur de l’ISS pour en faire un capteur de données

© ALLISON GOODE/AEGIS AEROSPACE Les deux patches de tissu connecté, reliés à l'ordinateur (en bleu) qui collecte leurs données.

Quand le spatial s’habille intelligent. Le 19 février, le vol de réapprovisionnement de la station spatiale internationale (ISS) transportera deux rectangles de tissu connecté, intégrant des capteurs de vibration et d’impact. Ces échantillons seront fixés à l’extérieur du module spatial et devraient capter des informations sur leur environnement et d’éventuels impacts de poussière ou de micro-débris.

Portée par le laboratoire Responsive Environments Group du MIT, l’expérimentation devrait durer six mois. Pour la réaliser, le MIT a modernisé le tissu bêta, déjà utilisé pour protéger de la chaleur et de l’érosion différents engins spatiaux, comme l’ISS et les combinaisons d’astronautes. Doté de capteurs, le textile protecteur va servir d’outil d’observation astrophysique, sans pour autant ajouter de poids ni de volume aux modules spatiaux.

Les données d'intérêt envoyées en direct sur Terre

