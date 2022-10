[L’instant tech] Le MIT développe des patchs à ultrasons de la taille d’un timbre-poste

Une imagerie par ultrasons démocratisée, plus facile à porter et à utiliser. Des chercheurs de l’université américaine Massachusetts Institute of Technology ont réussi à miniaturiser les sondes à ultrasons en des patchs de la taille d’un timbre, collés sur le cou, l’abdomen, la poitrine et les bras des patients. Collés pendant 48 heures, ces patchs sont parvenus à produire des images claires des organes des patients, alors que ceux-ci se livraient dans le même temps à la marche, au jogging, au vélo ou encore au lever de poids.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]