[L’instant tech] Le CNRS imagine des molécules magnétiques pour coder l’information

Un pas de plus vers l’informatique moléculaire. Alors que les recherches sur le stockage de l’information dans de l’ADN battent leur plein, des chimistes du centre de recherche Paul Pascal (CNRS / Université de Bordeaux) et de l'université de Canterbury, en Nouvelle-Zélande, explorent une autre voie, basée sur des molécules aimantées. Présentés dans la revue Angewandte Chemie, leurs travaux fondamentaux visent à assembler des structures moléculaires aimantées, capables de porter de l’information via leur état magnétique. Le défi ? Assembler les aimants miniatures en évitant qu’ils se parasitent les uns les autres, en s’attirant ou en se repoussant.