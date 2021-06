[L'instant tech] "Le clivage entre robot et cobot va disparaître", affirme le PDG d'OnRobot Enrico Krog Iversen

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Onrobot Positionné sur le créneau des outillages flexibles et simples d'utilisation, OnRobot propose par exemple un préhenseur à vide génère sa propre succion, sans alimentation externe en air comprimé.

L’Usine Nouvelle. Chez Universal Robot, vous vous êtes concentré sur la réalisation d’un cobot simple, en laissant de côté l’outillage et les applications. Pourquoi y revenir ensuite avec OnRobot ?

Enrico Krog Iversen. Quand j’étais chez Universal Robot, notre premier objectif était en effet de réaliser le robot lui-même et de le simplifier. Lorsque nous avons vendu l'entreprise à [l'américain] Teradyne, il était naturel pour moi de changer. Mon idée était simple : après avoir introduit la robotique collaborative sur le marché, j’ai voulu me concentrer sur les applications pour proposer des solutions complètes. Car le robot tout seul ne crée pas de valeur, il ne peut rien faire. Tout comme l’outil de préhension ou de fabrication seul… Pour réussir dans le futur, développer et déployer de nouvelles applications, il faut disposer de combinaisons de robots, d’outils et de logiciels.

Comment vous distinguez-vous sur le marché de l’outillage ?

