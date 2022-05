Quand on évoque la 5G pour le médical, on pense tout de suite à l’opération à distance. Mais dans la seule chirurgie, le nouveau réseau de communication a des intérêts bien plus larges. C'est pour les explorer que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes (Ille-et-Vilaine) a simulé, le 21 avril, une opération chirurgicale mini-invasive dans un bloc sans fil, avec des équipements connectés via un réseau privé de 5G. Une expérimentation menée dans le cadre du projet européen 5G-Tours, financé par le programme Horizon 2020 de l’Union européenne, et réalisée en partenariat avec Orange, Nokia, Philips, Ama et l’Institut de recherche technologie (IRT) B-Com.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]