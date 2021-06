[L’instant tech] Le CEA développe un procédé pour améliorer le recyclage des panneaux photovoltaïques

15 jours gratuits et sans engagement

Un fil à couper le silicium. Voici, si l’on résume à gros traits, la technologie centrale du nouveau procédé de recyclage des panneaux photovoltaïques auquel s’intéresse le Liten, le laboratoire grenoblois dédié à la transition énergétique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Pour l’amener à l’industrialisation, les chercheurs travailleront dans le cadre du projet européen Photorama, dont la convention a été signée en juin 2021. Il associera le CEA Liten à plusieurs industriels, dont l'italien Enel Green Power et la coopérative espagnole d'automatisation Mondragon Assembly. La France y est aussi représentée par l'éco-organisme PV Cycle et la PME rhônalpine DFD (Dense Fluid Degreasing).