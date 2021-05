[L'instant tech] "La technologie de batteries tout-solide reste difficile à concrétiser", juge le professeur au Collège de France Jean-Marie Tarascon

A la fois plus denses et moins dangereuses que les batteries lithium-ion, les batteries au lithium "solides" sont souvent présentées comme le prochain graal du stockage électrochimique. Alors que les annonces dans le secteur se multiplient, le professeur au Collège de France Jean-Marie Tarascon, titulaire de la chaire "chimie du solide et énergie" et directeur du réseau de stockage électrochimique de l'énergie (RS2E) en France, met en garde face aux effets d'annonce. Il explique à L'Usine Nouvelle les atouts futurs de ce type d'accumulateurs... comme et les barrières restantes pour leur industrialisation.