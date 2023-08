[L'instant tech] La solution de Railwai pour éviter les retards des trains pendant la canicule

«Votre train arrivera en gare avec 30 mn de retard suite aux conditions météorologiques.» Nombreux sont les voyageurs à avoir reçu ce type de message pendant la canicule qui a sévi, mi-août. Quand la température monte à 35, voire 40°C, ce n’est pas la rate qui se dilate mais les rails et les caténaires. Résultats : les trains sont obligés de ralentir sur certains segments pour éviter la casse d’un rail ou l’arrachage d’une caténaire. Des dégâts qui pourraient également entraîner, dans de rares cas, un déraillement. Ces risques concernent tous les réseaux ferrés, et ce alors que les voies sont bourrées de capteurs et que les trains eux-mêmes scrutent en partie l’état des caténaires.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]