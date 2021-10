[L'instant tech] La simulation, clé des manœuvres à grande vitesse chez les drones autonomes

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Université de Zurich Equipée d'une caméra 3D, le drone perçoit son environnement et peut éviter les obstacles à grande vitesse, y compris dans des environnements complexes.

Les courses de drones endiablées ne sont pas nouvelles. Mais à grande vitesse, l’humain reste aux commandes. Seul capable de tirer pleinement parti de l’agilité des multi-rotors et de ne pas crasher les appareils dans le décor, il reste même meilleur pilote que l'ordinateur. C’est ce que veulent changer de récents travaux scientifiques, présentés dans la revue Science Robotics début octobre.

Ils sont le fruit d’une collaboration entre des scientifiques du groupe de robotique et perception de l’Université de Zurich (Suisse), et des chercheurs d’Intel. Leur méthode ? Un contrôle couplant détection des obstacles et choix de trajectoires en temps réel, permettant au drone quadri-rotors d’enchaîner les virages à toute vitesse pour se faufiler entre les arbres d’une forêt dense ou les murs d’un immeuble en ruines.

40 km/h entre les arbres

[...]