[L'instant tech] La métrologie de l’hydrogène affûte ses outils

Fin 2021 et début 2022, Air liquide a reçu le certificat d'examen type de la part du Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) pour ses deux premiers modèles de stations de distribution d'hydrogène. Ceux-ci pourront désormais être installés pour alimenter les véhicules du grand public, mettant en jeu des transactions commerciales, et non plus uniquement des flottes restreintes et privatives. « Ils ont été pionniers en France, pointe Thomas Lommatzsch, le responsable du pôle certification, instrumentation et technologies de l'information au LNE. D'autres industriels nous contactent à présent pour faire certifier leurs bornes. »

