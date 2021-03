[L'instant tech] L'Hydroptère, ce voilier exceptionnel qui suscite l'intérêt d'Airbus et de la recherche française

Il suffit d’un coup de téléphone pour bouleverser le destin de certains projets comme celui de l’Hydroptère, le voilier connu pour être le plus rapide au monde de sa catégorie. Construit en 1994 et abandonné à Hawaï en 2015, le bateau est racheté par l’américain Chris Welsh et le français Gabriel Terrasse. En mai 2020, ce dernier donne une interview au magazine Voile et Voilier dans laquelle il explique son travail de restauration en cours du navire. Au lendemain, il reçoit un appel d’un lecteur qui le rapproche d’Airbus…