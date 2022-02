[L'instant tech] « L’Europe peut rebondir dans le photovoltaïque avec les cellules tandem », juge le chimiste Daniel Lincot, au Collège de France

© Patrick Imbert/Collège de France Titulaire de la chaire d'innovation technologique 2021/2022 au Collège de France, Daniel Lincot a cofondé en mai 2021 la start-up Soy PV pour industrialiser la production de cellules CIGS en France.

L’Usine Nouvelle. - En quarante ans de recherches sur les technologies solaires, quels grands changements avez-vous pu observer ?

Daniel Lincot. - De marché spécialisé, le photovoltaïque est devenu une source d’énergie globale, qui doit fournir des solutions face aux enjeux climatiques. Après avoir débuté dans le spatial et l’alimentation de sites isolés, c’est aujourd'hui la source d’énergie qui se développe le plus rapidement au monde ! En une décennie, le photovoltaïque est passé de quasiment 0 à 4% de la consommation électrique mondiale, et il affiche une croissance annuelle de 20 à 30%.

