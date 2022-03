[L’instant tech] L’espagnol BCN3D dévoile un procédé d’impression 3D basé sur un écran LCD créé avec Arkema

Le groupe espagnol BCN3D a présenté le 2 mars un procédé d’impression 3D innovant, dont le fonctionnement est basé sur un écran LCD et des résines d’impression de haute viscosité. L'intérêt : gagner du temps et économiser de la matière. Saint-Gobain l'aurait déjà testé en imprimant plus de 7 000 pièces en 7 jours.