[L’instant tech] L’arsenal de Thales pour détecter et intercepter les drones illicites

Thales participera-t-il à la prochaine coupe du monde de rugby en 2023 et aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 ? Le groupe d’électronique et de défense se verrait bien jouer les premiers rôles lors de ces événements, mais pas sur le terrain. Il participe, comme d’autres industriels, à l’appel d’offres Parade visant à mettre en œuvre à l’échelle européenne des systèmes antidrones, qui doivent être opérationnels au plus tard fin 2022. Le groupe a dévoilé cet automne les dernières briques technologiques de son arsenal, dont la première mouture avait été lancée en 2019.