[L’instant tech] L’arsenal de STMicroelectronics pour se faire une place dans les voitures électriques

Impossible de la rater. La réplique toute électrique d’une Mustang de 1967 à la carrosserie noire rutilante a aimanté les regards au salon Electronica, mi-novembre à Munich. Que venait-elle faire sur le stand de STMicroelectronics ? Frime, racolage, erreur de parking ? Rien de cela. Fabriquée par le britannique Charge Cars, l’auto embarque nombre de composants fournis par l’expert franco-italien des semi-conducteurs. Et illustre à lui seul le positionnement de l’entreprise dans ce secteur prometteur.

«C’est un marché énorme qui s’ouvre pour l’électronique», observe Daniel Derrien, application manager de STMicroelectronics, qui rappelle que «les voitures embarquent de plus en plus d’électronique». Deux tendances tirent cette demande nouvelle : les systèmes d’info-divertissement plus élaborés, faisant la part-belle au logiciel et tendant à faire des véhicules des smartphones sur roues, et la conversion à l’électrique.

L'atout carbure de silicium

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]