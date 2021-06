[L'instant tech] Inspirées du kirigami, ces pinces robotiques souples sont précises et simples à produire

Qu’y a-t-il de commun entre une framboise, une bouteille en plastique vide et un grain de sable ? A première vue, pas grand chose. Mais de par leur taille, leur format ou encore leur fragilité, ces trois objets sont rétifs à la manipulation robotique et à ses préhenseurs classiques, dont la rigidité et la lourdeur limitent les capacités. D’où les travaux d’une équipe de recherche en mécanique de l’Université de Boston (Etats-Unis), qui a développé un système de préhension souple, simple à produire mais extrêmement efficace, précis et versatile. Capable de transporter chacun des objets précédemment cités.