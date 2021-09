[L'instant Tech] Inspiré d'un tentacule, ce bras robotique souple fonctionne grâce... A un champ magnétique

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Shuai Wu Pour pouvoir contrôler ce bras origami, chaque jonction entre les segments colorés est fabriquée en matériau composite magnétique, qu'un champ magnétique complexe vient ensuite contrôler individuellement.

Souple, capable de bouger dans n’importe quelle direction, de se reconfigurer rapidement et de saisir tout type d’objets… La liste des qualités et des possibilités offertes par le tentacule du poulpe est à l’image des capacités de l’extraordinaire animal. Il inspire les roboticiens, toujours en quête de dispositifs plus flexibles et polyvalents que les bras mécaniques aujourd’hui utilisés pour robotiser les usines.

Dernier épisode en date: les expérimentations de chercheurs de l’Université d’Ohio et de l’Institut de technologie de Géorgie (Etats-Unis) qui se sont inspirés du céphalopode et de l’origami, pour concevoir un bras robotisé souple, extensible et omnidirectionnel. Un prototype présenté dans les Comptes-rendus de l’Académie nationale des sciences des Etats-Unis (PNAS), datés du 7 septembre dernier.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]