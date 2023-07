[L'instant tech] «Il n’y a pas de solution unique pour le vapocraquage électrique», selon Yves Simon de Technip Energies

L'Usine Nouvelle - Technip Energies travaille sur une unité pilote d’électrification d'un vapocraqueur de LyondellBasell à Channelview, au Texas. Quel est le calendrier et l’investissement ?

Yvon Simon - Nous en sommes au stade de la finalisation de la phase d’ingénierie. L’objectif est de construire un pilote qui permettra de valider les options technologiques prises dans le cadre de l’électrification des installations de vapocraquage. Nous sommes sur une échéance au-delà d’une année. Nous ne dévoilons pas l’investissement. CPChem et Lyondellbasell vont participer à l’opération financièrement, à travers l’installation et l’opération du pilote et les tests de validation technologique.

