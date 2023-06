[L’instant tech] H1st Vision, le premier concept car de la Software République

Six mois. C'est le temps de gestation du concept car H1st Vision (pour «Human First vision») présenté mercredi 14 juin par la Software République, un écosystème ouvert imaginé par Renault, à l’occasion de Viva Technology. Le véhicule, premier projet du consortium, est pensé pour mettre en lumière des technologies que souhaitent commercialiser les partenaires. Capable d'accueillir jusqu’à quatre personnes, la voiture est dotée d’un système de recharge bidirectionnelle afin de restituer de l’énergie au réseau lors des pics de consommation et de permettre à ses propriétaires de réaliser des économies. Le tout complété par la borne Powerbox de Mobilize et son offre de souscription à un contrat d’énergie.

Accélérer l’innovation avec le double virtuel

