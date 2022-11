[L’instant tech] Grâce aux progrès des lasers, Marvel Fusion veut industrialiser la fusion nucléaire inertielle

En août 2021, le laboratoire National Ignition Facility (NIF), l’un des temples de la fusion nucléaire aux Etats-Unis, annonçait avoir atteint pour la première fois le mythique seuil d’ignition. Il s'agit du moment d'une expérience de fusion nucléaire où la réaction se suffit à elle-même et n’a plus besoin d’être alimentée en énergie par une source externe pour générer de nouvelles réactions de fusion au sein d’un combustible. Un moment historique pour cette installation de fusion nucléaire dite inertielle… et dont Heike Freund, la directrice des opérations de la start-up Marvel Fusion, n'hésite pas à rappeler la réussite pour souligner la crédibilité de sa propre technologie.

La pépite allemande, qui a fait parler d’elle début 2022 en levant 35 millions d’euros auprès de divers investisseurs (dont le français Thales et les allemands Trumpf et Siemens Energy), mise, elle aussi, sur la puissance et les progrès des lasers pour reproduire sur Terre l’énergie du Soleil. La fusion est balbutiante et reste loin de la maturité, mais attire les start-up comme les investisseurs par ses promesses hors normes: produire de vastes quantités d’énergie sans générer de déchets radioactifs.

Enclencher une avalanche de réactions

