[L’instant tech] Google valide une deuxième étape vers un calculateur quantique : la correction d’erreur

« C’est une étape scientifique clé », assure lors d’un point presse Julian Kelly, responsable du matériel quantique au Google Quantum AI, le centre de recherche quantique du géant américain. Lui et son équipe ont publié le 22 février, dans la revue Nature, des résultats qui devraient permettre à « des calculateurs quantiques d’atteindre des taux d’erreur suffisamment bas et de faire tourner des algorithmes quantiques utiles », indiquent-ils dans un communiqué. Leur découverte ? « Une démonstration de calcul quantique où le taux d’erreur diminue quand la taille de la correction d’erreur augmente », développent-ils. Une équation – qui paraît pourtant tomber sous le coup de la logique – à laquelle se heurtent tous les scientifiques et ingénieurs qui se frottent à la fabrication d’un processeur quantique.

[...]