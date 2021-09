[L’instant tech] GE conçoit la plus grande imprimante 3D du monde pour optimiser la fabrication de ses éoliennes

Ce sera ni plus ni moins que la plus grande imprimante 3D du monde. Dans un projet annoncé mi-septembre, General Electric (GE) s’associe avec l’institut allemand Fraunhofer et l’entreprise américaine Voxeljet pour développer une imprimante industrielle capable d’imprimer en sable des moules de très grandes dimensions. L’objectif : accélérer et optimiser la fabrication de ses éoliennes offshore, Haliade-X… prévues pour être les plus puissantes du monde.