[L'instant tech] Fabriquer des robots souples en soufflant des bulles

Cela pourrait faire penser à la méthode traditionnelle du soufflage de verre. Ou encore à la sculpture de ballons de baudruche. Mais la méthode de “moulage à partir de bulles” (bubble casting) mise au point par des chercheurs de l’université Princeton (Etats-Unis) et présentée dans la revue Nature le 10 novembre, n’a pas de vocation décorative. Au contraire, elle pourrait servir à grandement simplifier la fabrication de robots mous. Et ainsi à favoriser l'émergence de ces automates à la structure flexible, moins contondants et dangereux que leurs homologues de métal, et qui pourraient venir remplacer les machines actuelles pour évoluer aux côtés d'humains.