[L’instant tech] Euro Airship mise sur l’énergie solaire pour propulser son dirigeable

Les projets de dirigeable à propulsion électrique se multiplient. Après Flying Whales ou Lélio, au tour d’Euro Airship de dévoiler ses plans, avec un dirigeable rigide de 150 mètres de long et 29 mètres de diamètre. Après plus de 10 ans de R&D, le projet Solar Airship One doit être lancé en production par l’entreprise fondée en 2010 à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Les maquettes sont exposées au salon du Bourget.

Des voiles solaires

[...]