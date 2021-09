[L’instant tech] Epandre du basalte pour capter du carbone, le projet fou pour lutter contre le dérèglement climatique

Une armada d’engins miniers excavant et broyant sans cesse des montagnes de roches pour les réduire en poudre, avant d’épandre ces dernières sur toutes les surfaces terrestres du globe. L’image est incongrue, d’autant plus lorsque l’on sait que ce chantier – pour l’instant imaginaire – aurait pour but de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. C’est pourtant le scénario qu’explore très sérieusement une équipe internationale menée par des scientifiques du Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE), à Saclay, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Geoscience fin juillet.