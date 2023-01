[L'instant Tech] En Savoie, un démonstrateur récupère l’énergie des routes pour chauffer les bâtiments

Récupérer la chaleur captée par les chaussées lors des périodes ensoleillées pour subvenir aux besoins des bâtiments en eau chaude sanitaire et en chauffage lors des périodes hivernales. Tel est le pari du projet Dromotherm – porté par les universités Savoie Mont Blanc et Clermont Auvergne avec les entreprises Eiffage et Elydan – dont le démonstrateur a été installé en décembre 2022 sur le technopôle Savoie Technolac.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]