[L’instant tech] En écrasant le record d’énergie de fusion nucléaire produite, le réacteur européen Jet pave la voie d’Iter

Dans la longue marche vers la fusion nucléaire, l’étape est historique. Mercredi 2 février, le consortium Eurofusion, qui rassemble 30 instituts de recherche européens, dont le CEA pour la France, et qui opère le réacteur européen Jet (Joint European Torus), à Culham au Royaume-Uni, a annoncé avoir enregistré une production de 59 mégajoules (MJ) d’énergie de fusion pendant plusieurs secondes. De quoi écraser le record précédent, déjà détenu par le réacteur Jet et qui était resté inchangé depuis… 1997. Mais aussi paver la voie du projet international Iter, qui se développe à Cadarache (Bouches-du-Rhône) sur un modèle proche pour tenter de faire de la fusion nucléaire une réalité, qui apporterait une énergie abondante, décarbonée et quasiment illimitée.

