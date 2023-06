[L'instant tech] Elyse Energy industrialise la technologie BioTfuel abandonnée par TotalEnergies

«On ne sait pas fabriquer du biocarburant à base de déchets forestiers ou végétaux, aujourd’hui, à échelle industrielle», expliquait Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies lors d’une audition au Sénat le 5 avril dernier. «Sur Dunkerque, on a développé un projet BioTfuel, avec Avril et d’autres, qui consistait à prendre des déchets ligneux de forêts pour les transformer en fuel synthétique, développait-il. On a fait le pilote. Mais pour passer à 100 000 barils par jour, on m’a dit: "il faut ramasser tous les déchets ligneux de la moitié nord au-dessus de Paris". Mais comment va-t-on faire? On ne va pas mettre une noria de camions sur les routes. On se heurte à un problème de densité». Un problème qu’une start-up, Elyse Energy, dit avoir les moyens de dépasser.

