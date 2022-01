[L’instant tech] Électricité, air comprimé, froid… Pourquoi GRDF voit la récupération de la chaleur fatale comme un atout pour le gaz

Foisonnantes dans l'industrie, les sources de chaleur fatale n'offrent pas toujours d'énergie exploitable... GRDF a identifié plusieurs briques technos qui veulent changer la donne.

Garder les avantages du gaz tout en éliminant ou diminuant ses défauts, en premier lieu sa nocivité pour le climat ? Pour GRDF comme pour la planète, l’enjeu est grand. L’opérateur de distribution du gaz en France a précisé lors d’un webinaire organisé en décembre les briques technologiques nécessaires à cette transformation. Bien sûr, la meilleure solution pour le climat reste l'électrification.

Mais face aux infrastructures déjà en place et à la large domination des combustibles fossiles dans le mix énergétique, GRDF croit encore au gaz et... cherche des moyens de le verdir. La production de biométhane, l’optimisation et le remplacement des brûleurs industriels, la prévention des fuites, ou encore la capture et le stockage du CO2 ont toute leur place sur le tableau. Mais c’est le potentiel d’efficacité énergétique ouvert par la récupération de la chaleur fatale, soit les calories émises lors des procédés de fabrication mais non exploitées, qui a tiré la couverture à lui, en multipliant les cas d’application innovants, capables de tirer partie de ce gisement d’énergie encore peu exploité.

Multiplier les usages

Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

