[L'instant tech] Détection de fuites, nouveaux gaz… Les recherches de GRTgaz pour réduire l’impact environnemental de son réseau

Optimisation du système gazier et de sa sécurité, réduction de son impact environnemental, accueil de nouveaux gaz comme le biométhane et l'hydrogène, pilotage des réseaux... Sur les cinq programmes de recherches menés au Centre de recherche et d'innovation pour l'énergie (RICE) de GRTgaz, «quatre sont tournés vers la transition énergétique», se félicite son directeur, Pierre Blouet. L'opérateur français de gaz naturel a organisé, le 16 février, une visite de ce centre de recherche ouvert en 2019 à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Doté d’un budget de 32 millions d’euros par an et d’une équipe de 150 salariés et consultants, c’est l’un des trois centres de recherche du groupe, avec le site historique d’Alfortville (Val-de-Marne) et le démonstrateur industriel de power-to-gas Jupiter 1000 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).

Préparer les réseaux à l’arrivée des gaz bas carbone

[...]