[L'instant tech] Des virus OGM pour fabriquer ... des batteries

"Et si on pouvait faire pousser une batterie dans une boîte de Pétri ?" L’idée peut sembler folle. Pour Angela Belcher, scientifique des matériaux et ingénieure biologiste au MIT, elle est naturelle. Lors d’une conférence à l’université Caltech (Californie), en 2011, elle explique s’être inspirée des coquilles d’ormeau, "un matériau bio-composite fait de 98 % de carbonate de calcium […], pourtant 3 000 fois plus résistant que son homologue géologique". La raison de ces performances extrêmes, obtenues sans produit chimique ni température extrême ? "Ces matériaux ont des structures macroscopiques, mais sont formés à l’échelle nanométrique, détaille la scientifique. Ils utilisent des protéines codées au niveau génétique pour construire des structures complexes."