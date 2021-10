[L’instant tech] Des chirurgiens parisiens s’aident d’une IA pour prévenir les ruptures d’anévrisme de l’aorte

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Incepto La solution basée sur l'intelligence artificielle Arva, développée par la start-up Incepto et l'hôpitall Marie Lannelongue, mesure le diamètre d'une aorte sur plusieurs segments pour aider à prévenir les ruptures d'anévrisme.

La médecine de demain sera définitivement améliorée par l’intelligence artificielle. L’hôpital Marie Lannelongue, à Paris, a présenté le 19 octobre une nouvelle application destinée à mieux prévenir les ruptures d’anévrisme de l’aorte. Ses chirurgiens ont travaillé avec la start-up Incepto pour développer une solution de mesure automatique du diamètre de l’aorte, bien plus fiable que les mesures effectuées par un radiologue.

Appelé Arva, pour Augmented radiology for vascular aneurysm, cet outil mesure le diamètre le plus large pour chaque segment de l’aorte, en partant de sa racine près du cœur jusqu’à sa division en deux artères iliaques dans l’abdomen. Un moyen d’éviter des résultats qui peuvent être faussés. « Si la mesure n’est pas prise en étant orthogonal à l’axe de l’artère, elle n’est pas bonne, précise Dominique Fabre, enseignant à Paris-Saclay et chirurgien à l’Hôpital Marie Lannelongue, dans une vidéo publiée par l’établissement. [...]. L’outil qu’on a développé avec Incepto permet d’avoir des mesures du diamètre de l’aorte qui sont ‘non discutables’. »

L'oeil de l'expert confirme le diagnostic

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]