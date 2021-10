[L'instant tech] Des chercheurs vont étudier comment débarrasser nos industries des PFAS, ces molécules toxiques et permanentes

L’industrie chimique a encore un long chemin à parcourir avant d’être neutre pour l'environnement et la santé. En témoigne le projet PROMISCES* porté par 27 acteurs européens et réunis autour d’un objectif : poser les bases d'une économie circulaire zéro-pollution et étudier le comportement des molécules créées par l’homme qui en plus d’être toxiques sont très mobiles et ne se dégradent…. presque jamais.