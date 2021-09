[L'instant tech] Des chercheurs développent des capteurs volants de la taille d'un grain de sable

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Northwestern University De la taille d'un grain de sable, les microflier sont biodégradables et donc sans danger pour l'environnement.

Au fil des millénaires, les plantes ont développé différentes stratégies afin de disséminer leurs graines. Si certaines ont mis au point des stratégies complexes, comme le concombre d'âne qui explose pour propulser ses graines, la plupart préfère s'en remettre... Au vent. Leurs graines, appelées samares, sont équipées d'ailes qui permettent de ralentir leur chute. Des caractéristiques sur lesquelles s'est appuyée une équipe de chercheurs internationaux pour élaborer des appareils de mesures volants et non motorisés.

« Nous pensons avoir battu la biologie, d'une certaine manière, se félicite John Rodgers, l'un des auteurs de l'étude publiée dans Nature le 22 septembre. Nous avons réussi à construire des structures qui tombent de manière plus stable et plus lente que leur équivalent végétal. » Pour arriver à ce résultat, l'équipe a commencé par étudier l'aérodynamique de différentes espèces de samares, comme celles de coton ou d'érable.

Circuits intégrés et communication sans fil

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]