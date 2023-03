[L'instant tech] Des chercheurs américains simulent l’impact de futurs séismes pour limiter leurs dégâts

En Turquie et en Syrie, le terrible tremblement de terre survenu le 6 février a fait plus de 40 000 morts, selon un bilan provisoire établi à la fin du même mois. Face à ces catastrophes naturelles, la modélisation numérique peut permettre de comprendre, d’analyser et de prévenir les risques liés aux séismes, affirme l'université de Berkeley, aux Etats-Unis. Dans ce but, des chercheurs de l’université californienne ont utilisé le supercalculateur le plus puissant du monde, Frontier, pour simuler les différentes étapes d’un tremblement de terre. De quoi permettre de développer une connaissance particulièrement utile pour les sismologues, mais aussi pour les ingénieurs du BTP, et plus généralement pour les entreprises qui travaillent à la construction d’infrastructures résistantes aux tremblements de terre, détaillent les scientifiques.

Dépendance accrue aux réseaux électriques

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]