[L'instant tech] Des chercheurs allemands valident une fabrication plus propre d’électrodes... Qui intéresse aussi Tesla

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Fraunhofer IWS Dresden A la différence des procédés traditionnels de manufacture d'électrode, l'enduction en voie sèche ne nécessite pas de longue piste de séchage et économise en surface au sol comme en énergie.

Diminuer l’énergie, l’empreinte au sol et les solvants requis pour produire des accumulateurs lithium-ion, via une méthode bien plus simple. Les promesses de l’enduction en voie sèche (ou dry coating en anglais), c’est-à-dire la production d’électrodes de batteries directement à partir de poudres, sans passer par un liant sous forme pâteuse, sont séduisantes. Surtout si l’on prend en compte l’explosion prévue du marché du stockage électrochimique porté par l’électrification des mobilités.

Rien d’étonnant, dès lors, à l’enthousiasme de l’Institut Fraunhofer pour les matériaux et les technologies laser (IWS), basé à Dresde, qui a annoncé début septembre le succès de DryProTex. Un projet de recherche débuté en 2017 pour démontrer la possibilité de produire divers types d’électrodes via cette technologie. De quoi proposer une alternative « respectueuse de l’environnement, rentable, et utilisable à large échelle » ayant « le potentiel de révolutionner la production d’électrodes de batteries », note sobrement l’institut allemand dans son communiqué de presse.

