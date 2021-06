[L’instant tech] Des blocs de plastique imprimés en 3D pour remplacer le métal du béton armé

15 jours gratuits et sans engagement

Extrêmement résistantes, les poutres en béton armé sont aussi très lourdes et difficiles à transporter. En cause, les pesantes et encombrantes traverses de métal qui les composent. Pour changer cela, des chercheurs de l’université polytechnique de Valence (UPV, Espagne) ont imprimé en 3D des structures en plastique recyclé, assemblables à la manière de briques de Lego.