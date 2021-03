[L’instant tech] De la molécule aux patients, l’essai clinique se numérise face au Covid-19

Le Covid-19 l’a mis en lumière : le développement d’un vaccin ou d’un médicament peut être long et fastidieux. De la découverte d’une molécule adaptée jusqu’à sa commercialisation, la simulation, le traitement de données et l’intelligence artificielle sont autant d’armes permettant de raccourcir les délais. Et de gagner un temps précieux face à la propagation de l’épidémie.

Surtout, le numérique se pose en réducteur de risques : sanitaires, pour les patients d’un essai clinique, mais aussi économiques, pour l’entreprise. "Il permet d’accélérer et de sécuriser le temps et l’investissement engagés sur un essai clinique", explique Vincent Puard, PDG et cofondateur MAbSilico, spin-off de l’Inra et du CNRS créée en 2017.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Abonnez-vous déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]