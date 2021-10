[L’instant tech] Dans les supercalculateurs comme dans le quantique, l’Europe à la merci de dépendances stratégiques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © IBM Un ordinateur quantique d'IBM, qui a été livré en Allemagne en juin 2021.

Ce qui est arrivé à l’Europe dans le calcul haute-performance (HPC) pourrait se réitérer dans le calcul quantique. Dans un rapport publié le 6 octobre, l’Institut français des relations internationales (Ifri) analyse la position du Vieux continent face à la Chine et aux Etats-Unis sur ces deux secteurs : entre manque d’autonomie dans le HPC et opportunités à saisir dans le quantique… l'Europe risque de passer au second plan.

«La distribution mondiale de la puissance de calcul change», est-il écrit dans ce rapport rédigé par Alice Pannier, responsable du programme Géopolitique des technologies de l’Ifri. Alors que les Etats-Unis ont longtemps dominé le secteur du calcul conventionnel, notamment à travers IBM, c’est désormais le chinois Lenovo qui se taille la plus grosse part de ce marché. Derrière, une flopée de plus petits pays comptant le Japon, l’Allemagne et la France, dont le représentant Atos tire 7,2 % de parts de marché.

Calcul haute-dépendance

