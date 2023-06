[L’instant tech] «Dans le quantique, l’enjeu est autant de conserver les start-up que les talents», estime Stéphane Bout, de McKinsey Digital

L’Usine Nouvelle. - Comment se positionne McKinsey sur l’informatique quantique ?

Stéphane Bout. – Cela a démarré en 2015 avec le rachat d’une start-up de l’intelligence artificielle (IA), QuantumBlack, qui est devenue le fer de lance de l’IA chez McKinsey. Avec un nom comme celui-ci, nous étions prédestinés à travailler sur le sujet… Nous publions depuis quelques années des analyses du marché du calcul quantique sous plusieurs angles : celui de l’écosystème – les fabricants de matériel, les services – et celui des cas d’usages, en nous intéressant à la création de valeur potentielle de la technologie dans différents secteurs. Il est nécessaire que les grands groupes se positionnent dès maintenant et explorent des cas d’usages en anticipation de l'arrivée de l'ordinateur quantique. C’est une technologie puissante, mais qui demande un long temps d’apprentissage et pour laquelle une pénurie d’experts se profile. Cela reste un domaine peu exploré, où les opportunités de création de propriété intellectuelle peuvent devenir des avantages compétitifs. C’est pourquoi nous avons créé cette année un département dédié pour accompagner les entreprises dans leur adoption du calcul quantique. Nous travaillons dans ce cadre avec des acteurs français experts du sujet, comme la start-up Alice & Bob.

[...]