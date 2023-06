[L'instant tech] Contre la prolifération, un combustible nucléaire faiblement enrichi pour les réacteurs de recherche

Un combustible plus sécurisé, car faiblement enrichi en uranium, mais capable de maintenir une haute densité. C’est l’innovation annoncée fin avril par Framatome, et qui devrait être adoptée par le réacteur de recherche FRM II de l’université technique de Munich (Allemagne). Utilisés en recherche fondamentale ou appliquée, notamment pour «irradier les matériaux afin de prédire comment ils vont se comporter dans les réacteurs de puissance», les réacteurs de recherche servent également à mettre au point des matières radioactives (radio-isotopes) essentielles au diagnostic et au traitement de maladies, rappelle François Gauché, vice-président de l’activité CERCA de production de combustible et de cibles médicales, implantée sur le site de Framatome de Romans-sur-Isère (Drôme). «Environ 100 000 patients bénéficient de diagnostics ou sont traités chaque jour, en particulier pour des cancers, grâce aux technologies développées au sein des réacteurs de recherche », ajoute l’ingénieur.

Une tendance mondiale à la conversion

[...]