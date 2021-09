[L'instant tech] Comment va fonctionner Orca, la plus grande usine de captage de carbone au monde qui ouvre ses portes en Islande

D’imposantes rangées de ventilateurs noir encastrés dans de lourds caissons métalliques, empilés et reliés entre eux via une multitude de tuyaux argentés. L’installation, qui fait étrangement penser aux dispositifs sonores de certains festivals de musique électronique, ne ressemble à rien de connu dans le monde industriel. Et pour cause. Inaugurée le 8 septembre 2021 cette usine baptisée Orca et située à une trentaine de kilomètres de Reykjavik (Islande) veut ouvrir la voie d’un nouveau marché : capter du dioxyde de carbone (CO2) directement dans l’air pour l’enfouir sous terre, et limiter ainsi le réchauffement climatique. Un dispositif complexe tant le CO2 atmosphérique est peu concentré (à l'inverse des fumées industrielles), et à l’efficacité encore contestée, mais dont le constructeur suisse Climeworks espère bien prouver la viabilité de l'industrialisation pour faire essaimer le modèle. Et créer une nouvelle industrie.