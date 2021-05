[L'instant tech] Comment une start-up franco-américaine d'un ex-Tesla veut disrupter l'automatisation industrielle

Deux Français, dont l'ancien directeur de l'automatisation chez Tesla, sont à l'origine de Full Speed Automation. Une start-up franco-américaine qui veut développer des solutions "no code" pour simplifier l'automatisation des usines et les rendre programmables via une simple interface graphique. La jeune pousse, qui a levé 2,6 millions d'euros en mars 2021, prévoit d'établir son laboratoire en France.