[L'instant tech] Comment un robot d'ABB "imprime" des motifs personnalisés sur les voitures

Le tuning de voitures – ou l’art de personnaliser son véhicule par l’ajout d’accessoires esthétiques, de pièces mécaniques ou d’autocollants flamboyants – est désormais à la portée des industriels. Depuis un an, la firme helvético-suédoise ABB (un leader mondial de la robotique industrielle) propose aux constructeurs automobiles une nouvelle solution de peinture robotisée : le PixelPaint. Cette dernière permet d’imprimer aisément des motifs complexes sur les carrosseries automobiles. Elle a été récompensée par le prix annuel "pour l’innovation et l’entrepreneuriat en robotique et automatisation" de la Fédération internationale de robotique (IFR) le 9 juin 2021.