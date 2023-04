[L'instant tech] Comment Siemens aide Ynsect à automatiser sa production d’insectes

Ynsect, spécialiste de l’élevage d’insectes pour l’alimentation animale, s’est tourné vers Siemens dès 2017. L'objectif de leur collaboration: cultiver ces insectes dans une ferme verticale fortement automatisée. C'est le cas de sa nouvelle usine Ynfarm (située dans la Somme), qui doit produire jusqu’à 200 000 tonnes d’ingrédients par an (engrais, protéines et huile). Elle est structurée autour de huit ateliers, dont la moitié est déjà en fonctionnement, et 110 salariés. La mise en service complète est prévue pour cet été.

15 à 20 fournisseurs de machines

[...]