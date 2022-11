[L’instant tech] Comment Pollen Robotics est devenue vice-championne de la télémanipulation à distance

«Nous sommes arrivés au concours avec le premier prototype de notre robot deuxième génération, que nous avions fini d’assembler une semaine avant. Nous avons tout donné pour être prêts à temps et il a très bien fonctionné.» Le cofondateur et PDG de la pépite bordelaise (Gironde) Pollen Robotics, Matthieu Lapeyre, a le sourire. Début novembre, Reachy, le robot de télémanipulation que sa start-up développe depuis 2016, a acquis une reconnaissance internationale en obtenant la deuxième place lors du grand défi international Ana Avatar XPrize. Un événement visant à tester les performances de diverses solutions de télémanipulation robotique, c'est-à-dire qui permettent à un opérateur humain de contrôler des bras robotiques à distance pour opérer une multitude de tâches, du déplacement à l’utilisation d’une perceuse. La start-up a obtenu une récompense de 2 millions d’euros et prévoit maintenant d’industrialiser sa solution.

Simplifier l’action à distance

