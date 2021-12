[L’instant tech] Comment Lisi améliore ses procédés d’impression 3D grâce à la simulation et l’optimisation machine

15 jours gratuits et sans engagement

L’usage de pièces imprimées en 3D dans le spatial et l’aéronautique se répand. Face à l’intérêt croissant des industriels de ces secteurs, Lisi Aerospace Additive Manufacturing (LAAM) augmente ses capacités de production et investit dans une huitième machine. Installée dans son atelier début octobre, cette imprimante métallique de grandes dimensions va bénéficier des travaux d’optimisation et de simulation déployés par la filiale du sous-traitant aérospatial pour garantir une production aux standards du secteur.